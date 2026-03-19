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El chico 'reality' se pronunció por primera vez tras las polémicas imágenes que lo mostraron en una fiesta a bordo de un yate en Argentina, junto a modelos extranjeras. | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
El chico 'reality' se pronunció por primera vez tras las polémicas imágenes que lo mostraron en una fiesta a bordo de un yate en Argentina, junto a modelos extranjeras. | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Este jueves, durante ‘Esto es Guerra’, Said Palao pidió perdón entre lágrimas a su esposa, Alejandra Baigorria, tras las imágenes del fin de semana en Buenos Aires, donde fue visto de fiesta con modelos extranjeras junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi, abordo de un yate y en un club privado.

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