Este jueves, durante ‘Esto es Guerra’, Said Palao pidió perdón entre lágrimas a su esposa, Alejandra Baigorria, tras las imágenes del fin de semana en Buenos Aires, donde fue visto de fiesta con modelos extranjeras junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi, abordo de un yate y en un club privado.

“Quiero pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberla envuelto en todo esto. Ella no se merece todo lo que le está pasando. Yo con las actitudes que tuve no he sabido valorar nada, absolutamente nada, el amor, el cariño, la entrega que ella ha tenido hacia mí”, expresó con la voz entrecortada.

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