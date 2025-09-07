El popular streamer español Ibai Llanos confirmó este domingo 7 de septiembre a los finalistas del esperado Mundial de Desayunos, un torneo virtual que ha generado furor en redes sociales y que en esta edición batió récords de participación con más de 28 millones de votos.

“Voy a anunciar a los finalistas del Mundial de Desayunos porque ha habido un total de 28 millones de votos y dos países que avanzan a la final. Los votos han contabilizado hasta hoy mismo, domingo 7 de septiembre. Cada voto cuenta hasta el final para que sea lo más justo posible ”, indicó Ibai en un video publicado en sus plataformas digitales.

El primer enfrentamiento de semifinales fue entre Chile y Perú, un duelo que marcó un hito en la historia del torneo. La marraqueta chilena alcanzó 7,8 millones de votos, pero el pan con chicharrón peruano arrasó con casi 10 millones, asegurando su pase a la gran final y estableciendo un nuevo récord de participación.

El pan con chicharrón peruano hizo historia al conseguir casi 10 millones de votos frente a la marraqueta chilena. (Foto: Captura/Tiktok)

En paralelo, Venezuela se midió con Bolivia en una reñida contienda. La tradicional arepa pepiada sumó 5,5 millones de votos, mientras que el desayuno boliviano quedó apenas por detrás con 5,2 millones. Con este resultado, el plato venezolano se convirtió en el segundo finalista y ahora se enfrentará al favorito pan con chicharrón.

“Teníamos un Venezuela contra Bolivia. Por parte de Venezuela ha tenido un total de 5.5 millones de votos y su rival ha estado muy igualado. Ha llegado a un total de 5.2 millones. Venezuela con la arepa avanza a la gran final y se ha de enfrentar al todopoderoso pan con chicharrón que está destrozando allá por donde va”, destacó Ibai Llanos en su anuncio.

El pan con chicharrón arrasó con casi 10 millones de votos y sigue firme rumbo a la copa. (Foto: Captura/Tiktok)

Con esta definición, el Mundial de Desayunos llega a su última etapa con un duelo que promete paralizar a miles de internautas: Perú contra Venezuela, dos países cuya tradición gastronómica ha despertado pasiones en redes sociales.

¿Cuándo inician las votaciones de la final del Mundial de Desayunos?

Ibai Llanos confirmó que la final se llevará a cabo este lunes 8 de septiembre. Los peruanos podrán votar desde las 12:00 del mediodía, mientras que en Venezuela la dinámica comenzará a la 1:00 p. m. Los usuarios deberán ingresar al post que publicará el streamer y darle “me gusta” al comentario del país que deseen apoyar.

“Esto está siendo una auténtica locura, pero todo tiene que llegar a su fin con la final entre Perú y Venezuela” , expresó Llanos en su más reciente transmisión.