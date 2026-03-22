FC Barcelona volvió a emocionar a sus aficionados con un inesperado homenaje a Ronaldinho en la previa del duelo frente a Rayo Vallecano por LaLiga. El club catalán decidió rendir tributo a una de sus máximas leyendas con un gesto cargado de simbolismo.

Antes del inicio del encuentro, los jugadores blaugranas lucieron una camiseta retro inspirada en la histórica temporada 2005/06, la misma que llevó al brasileño a lo más alto del fútbol mundial. La indumentaria incluía el icónico dorsal ‘10’ con su nombre, generando una fuerte conexión emocional con los hinchas.

El homenaje coincidió además con el reciente cumpleaños del exfutbolista, lo que reforzó el impacto del gesto entre los seguidores del club. Aunque la camiseta no fue utilizada durante el partido, sí se convirtió en uno de los grandes atractivos de la previa en el estadio.

En lo deportivo, el conjunto dirigido por Hansi Flick terminó imponiéndose por 1-0 gracias a un gol de Ronald Araújo, consolidándose en la cima del campeonato y cerrando una jornada especial marcada por la nostalgia y el reconocimiento a una leyenda culé.