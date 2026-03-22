Por Redacción EC

FC Barcelona volvió a emocionar a sus aficionados con un inesperado homenaje a Ronaldinho en la previa del duelo frente a Rayo Vallecano por LaLiga. El club catalán decidió rendir tributo a una de sus máximas leyendas con un gesto cargado de simbolismo.

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