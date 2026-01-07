Paolo Guerrero sostuvo que para la presente temporada en Alianza Lima, seguirá usando el número ‘34′ en el dorso de su camiseta, descartando de este modo que vaya usar el número ‘9′.

Como se recuerda, Guerrero decidió usar ese número como símbolo por ser 1934 el año en que los hinchas blanquiazules reclaman un campeonato que consideran suyo.

“Porque es el año en el que Alianza salió campeón, me habían prometido la 84 y la 99. Pero yo quería elegir algo muy simbólico de Alianza”, señaló el jugador cuando llegó a La Victoria.

Aún no se sabe quien usará la camiseta número ‘9′ característica de un delantero centro goleador. La opción está entre Luis Ramos y el argentino Federico Girotti.

Alianza viajó a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata como parte de sus trabajos de pretemporada de cara al torneo nacional.