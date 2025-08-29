Hace algunas semanas, la institución blanquiazul había informado sobre complicaciones en su estado de salud.
Hace algunas semanas, la institución blanquiazul había informado sobre complicaciones en su estado de salud.
Redacción EC
Redacción EC

informó este viernes el sensible fallecimiento del reconocido historiador e hincha confeso de la institución, .

LEE TAMBIÉN: Jairo Concha: “Espero que se dé mi debut oficial en la selección, vengo esforzándome para mi oportunidad”

En vida, se dedicó a preservar, contar, y divulgar las hazañas del club.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“La familia de Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y a todo el pueblo aliancista. Que su legado eterno ilumine siempre al corazón blanquiazul”, escribió en sus redes sociales.

MIRA: Piero Cari es convocado a la selección peruana para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas

“Durante años, compartió la historia de nuestro club, fortaleciendo el corazón y la identidad aliancista”, añadió.

Cabe mencionar que desde inicios de mes se comunicó que presentaba problemas de salud e incluso se solicitó ayuda económica para costear los gastos médicos.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC