Alianza Lima informó este viernes el sensible fallecimiento del reconocido historiador e hincha confeso de la institución, Armando Leveau.

En vida, se dedicó a preservar, contar, y divulgar las hazañas del club.

“La familia de Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y a todo el pueblo aliancista. Que su legado eterno ilumine siempre al corazón blanquiazul”, escribió en sus redes sociales.

“Durante años, compartió la historia de nuestro club, fortaleciendo el corazón y la identidad aliancista”, añadió.

Cabe mencionar que desde inicios de mes se comunicó que presentaba problemas de salud e incluso se solicitó ayuda económica para costear los gastos médicos.

