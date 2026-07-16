Héctor Cúper analizó el presente de Universitario. Foto: Universitario
Héctor Cúper analizó el presente de Universitario. Foto: Universitario
Por Redacción EC

A pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026, el entrenador de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, dejó en claro cuál es la meta principal del equipo. El técnico argentino aseguró que el plantel buscará conquistar el segundo torneo del año, aunque pidió mantener la calma y afrontar el desafío con realismo debido a la exigencia que implica mantenerse en la cima.

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