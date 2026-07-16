A pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026, el entrenador de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, dejó en claro cuál es la meta principal del equipo. El técnico argentino aseguró que el plantel buscará conquistar el segundo torneo del año, aunque pidió mantener la calma y afrontar el desafío con realismo debido a la exigencia que implica mantenerse en la cima.

“El objetivo es ganar el Clausura, eso se logra haciendo lo mejor que se pueda, dándolo todo, equivocándose lo menos posible y manteniendo expectativas equilibradas”, dijo el técnico en conferencia.

Universitario anunció su cronograma de trabajo previo al debut en el Torneo Clausura. Foto: Universitario

El estratega destacó que conseguir varios títulos consecutivos es una tarea compleja en cualquier liga, por lo que pidió no perder el equilibrio pese al optimismo que existe dentro del plantel.

“Ganar tres campeonatos seguidos no es sencillo en ninguna parte del mundo, no solo en Perú. Tenemos optimismo, pero sabemos que será difícil mantenerse arriba permanentemente”, señaló.

Los refuerzos cremas para el Clausura

El entrenador también se refirió a la reciente incorporación del volante Juan Manuel Requena, quien ya realizó su primer entrenamiento con el plantel.

Cúper explicó que el mediocampista deberá competir por un puesto en el equipo y reveló que podría integrar la convocatoria para el debut si su documentación queda habilitada a tiempo. “Fue su primer entrenamiento con nosotros. Esperamos que lleguen los papeles y, si todo está en regla, seguramente estará en la convocatoria”.

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Otro de los temas abordados fue la situación de Gianluca Lapadula. El técnico reconoció que el delantero aún no se encuentra en su mejor condición física debido a que llegó con una preparación retrasada.

Sin embargo, destacó la actitud del atacante y dejó en claro que la titularidad dependerá exclusivamente del rendimiento de cada futbolista: “Está haciendo el esfuerzo por ponerse a punto. Hoy no está al 100 %, pero trabaja con el grupo y siempre jugará quien esté mejor”.

Gianluca Lapadula. (Foto: Universitario)

El técnico cree que Universitario todavía puede seguir creciendo

Finalmente, Cúper valoró el trabajo realizado durante la pretemporada, aunque aseguró que el equipo aún tiene margen para seguir evolucionando.

“Siempre busco que el equipo mejore. La perfección no existe, pero lo que está bien también se puede seguir perfeccionando. Si algo no funciona, tenemos la tranquilidad de que el grupo conoce otros sistemas que también han dado resultados”, apuntó el entrenador argentino.

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