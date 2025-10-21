Hernán Barcos selló la victoria de Alianza Lima en Huancayo y dejó un mensaje muy claro a la dirigencia blaqnuiazul: se quiere quedar en La Victoria.
LEE TAMBIÉN: Paolo Guerrero sobre su renovación en Alianza Lima: “Yo tengo contrato todo este año, estoy muy bien, tranquilo”
El veterano delantero de 41 años ha anotado 14 goles en la temporada tanto en la competencia local como internacional, reafirmando su vigencia en el fútbol.
“Uno siempre tiene la ilusión de quedarse y esta semana lo resolvemos. Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir”, dijo sobre su renovación.
MIRA: Universitario de Deportes es el primer club peruano clasificado a la Copa Libertadores 2026
Por otro lado, destacó lo hecho por el equipo en una plaza complicada. “Siempre es importante la victoria, era lo que fuimos a buscar en una cancha difícil”, apuntó.
Finalmente, se refirió a la renovación de Néstor Gorosito, informada por el mismo estratega argentino, minutos previos al partido del último lunes.
“Se lo merece y si le renovaron es porque se lo ganó por resultados y por trabajo. Esperamos terminar de la mejor manera el año”, finalizó.
El último lunes, con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, Alianza Lima se impuso en Huancayo. Ahora, los blanquiazules recibirán el viernes 31 de octubre a FBC Melgar.
