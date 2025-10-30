Paolo Guerrero ha forjado una amplia e importante carrera deportiva, y ahora se abre paso en el mundo empresarial, tras conocerse que tendrá barberías.
El reconocido comunicador Luis Carrillo Pinto informó que el goleador de Alianza Lima se une a la franquicia de Mr. Jacobs como socio estratégico.
De esta manera, con la imagen del ídolo nacional, se busca un considerable incremento en ventas e incluso lanzar una línea de ropa, pues Guerrero guarda una estrecha relación con la moda.
En lo deportivo, Paolo Guerrero está muy cerca de renovar su vínculo con Alianza Lima por todo el 2026, aunque aún restan algunos detalles y el anuncio oficial.
Por lo pronto, se enfoca en el partido del próximo viernes 31 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva de Matute ante FBC Melgar.
