Paolo Guerrero ha forjado una amplia e importante carrera deportiva, y ahora se abre paso en el mundo empresarial, tras conocerse que tendrá barberías.

El reconocido comunicador Luis Carrillo Pinto informó que el goleador de Alianza Lima se une a la franquicia de Mr. Jacobs como socio estratégico.

De esta manera, con la imagen del ídolo nacional, se busca un considerable incremento en ventas e incluso lanzar una línea de ropa, pues Guerrero guarda una estrecha relación con la moda.

💈La barbería premium Mr. Jacobs apuesta por una nueva etapa con el ingreso de Paolo Guerrero como socio estratégico. La empresa, que arrancó en 2017 e inauguró sus primeros locales en San Borja y La Molina, planea crecer bajo un modelo de franquicias, abrir nuevos espacios en… pic.twitter.com/GTNjRa8Z3C — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) October 29, 2025

En lo deportivo, Paolo Guerrero está muy cerca de renovar su vínculo con Alianza Lima por todo el 2026, aunque aún restan algunos detalles y el anuncio oficial.

Por lo pronto, se enfoca en el partido del próximo viernes 31 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva de Matute ante FBC Melgar.

