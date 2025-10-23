La blanquirroja se enfrentará a Rusia y Chile en amistosos por fecha FIFA.
debutó en la A-League de Australia con el Sydney FC, pero no pierde de vista el objetivo de volver a la , tras el fracaso en las últimas Eliminatorias.

Su llegada al mencionado torneo de Oceanía, tras salir del Pumas UNAM, lo dejó fuera de los últimos partidos oficiales y amistosos de Perú, bajo el mando de Óscar Ibáñez y Manuel Barreto respectivamente.

“Es una nueva selección de jugadores que lo están haciendo bien y voy a trabajar para el otro mes poder estar ahí”, declaró Quispe en diálogo con Radio Ovación.

“En esta no tuve continuidad porque solo estaba entrenando, pero espero hacer las cosas bien en el equipo y ser convocado”, añadió.

Por otro lado, comentó sobre sus primeros meses en Australia, donde ya tuvo oportunidad de debutar oficialmente con su club.

“E un gran reto en mi carrera, lo hablamos de buena manera con Pumas, mi representante y yo, y tomamos una buena decisión de venir a una liga bastante buena, y estoy entrenando para dar lo mejor de mí”, explicó.

En el primer partido del campeonato Sydney perdió 2-1 ante Adelaide United en condición de visita.

