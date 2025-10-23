En los últimos días se le ha vinculado con el Inter de Porto Alegre, que es dirigido por su extrenador Ramón Díaz.
En los últimos días se le ha vinculado con el Inter de Porto Alegre, que es dirigido por su extrenador Ramón Díaz.
Redacción EC

lleva varias semanas fuera de los terrenos de juego debido a una lesión, sin embargo su nombre ha sonado como uno de los atacantes que interesa al Inter de Porto Alegre del Brasileirao.

Al respecto, el también seleccionado nacional remarcó que tiene vínculo vigente con Corinthians y no sabe nada del tema.

“Tengo contrato y, sinceramente, estoy muy contento aquí. No he recibido ninguna oferta, Ramón y Emiliano (Díaz) no me han dicho nada. Hablo con ellos casi a diario. Tenemos una muy buena relación”, dijo en declaraciones a Globo Esporte.

Como se recuerda, el entrenador argentino lo dirigió tanto en Al Hilal como en Corinthians, hace pocos meses.

Sobre su recuperación y pronta convocatoria a los partidos del ‘Timao’, confirmó que se encuentra apto para etner minutos cuando sea requerido.

“Estoy bien. El departamento médico hizo un buen trabajo. También hice mi parte para recuperarme más rápido, porque sabía que necesitaba jugar y el club me necesitaba. Todo salió bien y estoy listo para volver a jugar”, dijo Carrillo.

El próximo encuentro del Corinthians es ante el Vitoria el próximo sábado 25 de octubre, en condición de visita.

