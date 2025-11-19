Matías Di Benedetto llegó a Universitario de Deportes a inicio de 2023 y, desde entonces, ha ganado todos los títulos nacionales de la Liga 1 Te Apuesto.

LEE TAMBIÉN: Luis Ramos sufre lesión muscular y es duda para el inicio del cuadrangular en Colombia

Ahora buscará su nacionalización para liberar un cupo de extranjero en la ‘U’, y así poder potencias aún más al plantel crema, pero también abre la posibilidad de que sea citado a la selección peruana y comentó sobre esto.

En diálogo con L1 Max, el defensor argentino descartó esta chance por su edad y porque considera que ese lugar le corresponde a los nuevos jugadores peruanos.

“No pienso en la selección realmente, mañana (hoy) cumplo 33 años. Perú necesita que los jóvenes sumen partidos para lo que viene”, dijo muy tajante.

Di Benedetto, pese a la llegada de defensores como César Inga y Anderson Santamaría, se ha mantenido como titular tanto con Fabián Bustos como Jorge Fossati.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.