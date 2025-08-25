La selección peruana de fútbol inició este lunes 25 de agosto los entrenamientos de cara a la última fecha doble de Eliminatorias de Conmebol, en la que, pese a estar virtualmente fuera de la carrera, se buscará cerrar de la mejor manera y evitar el último lugar en la tabla.

Los dirigidos por Óscar Ibáñez visitarán Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

Una de las novedades es que se apostará nuevamente por llamar sparrings o jugadores invitados que permanezcan con el plantel citado por el seleccionador durante las jornadas de entrenamientos.

Resaltan los nombres de los futbolistas de Sporting Cristal, Maxloren Castro, Mateo Rodríguez, Axel Cabellos y de los blanquiazules Piero Cari y Jussepi García, entre otros.

Sparrings de la selección

1.- Rafael Guzmán (Universitario)

2.- Jherson Reyes (Atlético Grau)

3.- Jussepi García (Alianza Lima)

4.- Axel Cabellos (Sporting Cristal)

5.- Hernán Lupu (Alianza Atlético)

6-. Piero Cari (Alianza Lima)

7.- Piero Magallanes (Sport Huancayo)

8.- Juan Carlos Gonzales Peña (Sport Boys)

9.- Mateo Rodríguez (Sporting Cristal)

10.- Maxloren Castro (Sporting Cristal)

La mayoría de ellos han integrado selecciones peruanas en categorías inferiores y tendrán la oportunidad de mostrarse al máximo nivel, bajo la atenta mirada de Ibáñez.

