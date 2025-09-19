La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre un accidente registrado en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Estadio Nacional, en la Vía Expresa. De acuerdo con el comunicado oficial, un bus de la ruta C, que circulaba en sentido de norte a sur, impactó contra un hombre que habría ingresado de manera imprudente al corredor exclusivo.

Según versiones preliminares, la víctima sería un varón de aproximadamente 30 años y se presume que sería transportista, ya que testigos lo vieron cargando una llanta en la mano.

Tras el impacto, el sujeto fue trasladado de emergencia al hospital Arzobispo Loayza, donde permanece en estado de salud aún desconocido, aunque se especula que estaría en condición crítica.

ATU confirma imprudencia de peatón en accidente con bus del Metropolitano. (Foto: Referencial/Andina)

El accidente ocasionó fuerte congestión vehicular en la zona y retrasos en la llegada de los buses, lo que afectó a decenas de pasajeros. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, quienes trasladaron al chofer del bus para que rinda su declaración y se encargaron de las diligencias correspondientes.

En un comunicado difundido en redes sociales, la ATU precisó que el incidente se originó por imprudencia del peatón, al invadir la vía exclusiva destinada exclusivamente para el tránsito de las unidades del sistema de transporte.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.