La más reciente encuesta de El Comercio-Ipsos muestra que por tercera vez consecutiva se incrementó la desaprobación a la gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y al mismo tiempo, descendió su aprobación.

Según la encuesta, el punto de quiebre fue agosto. Desde entonces ambos indicadores le han sido desfavorables al burgomaestre. Su aprobación cayó a 51% (setiembre), luego pasó a 43% (octubre) y ahora se encuentra en 41%. Mientras, en esos mismos meses, su desaprobación subió a 39%, después a 48% y ahora está en 53%.

Con estos resultados, la aprobación a Muñoz alcanza niveles similares a los que tenía en los primeros cinco meses de este año, que fluctuó entre 40% y 42%.

En cambio, su desaprobación se eleva hasta niveles iguales a los que tenía en marzo y abril de este 2021. Sin embargo, todavía no alcanza el pico más alto que registró en febrero (56%).

Críticas

El regidor metropolitano Carlo Ángeles opinó que la desaprobación hacia la gestión municipal tiene que ver con su actuación frente a la pandemia del COVID-19. Dijo que, por ejemplo, a diferencia del distrito de La Molina -donde se premia a las personas que se han vacunado con el descuento en el pago de sus tributos- no hay una política en Lima que promueva la inmunización. Recordó que en agosto, junto con el regidor Víctor Aguilar, presentó un proyecto de ordenanza municipal para restringir el acceso a determinados espacios de las personas que no se quieren vacunar, pero agregó, esto todavía no se ha debatido en el concejo metropolitano, pese al tiempo transcurrido.

En opinión de Carlo Ángeles, también ha influido negativamente en la imagen del alcalde lo que ha revelado el caso de Run Run, un zorro vendido como mascota cuando era cachorro: la deuda de la Municipalidad de Lima con respecto a la erradicación de las mafias que venden animales silvestres como mascotas en los jirones Ayacucho y Puno. “Sabemos que es una mafia que está antes de la gestión del alcalde Muñoz, pero él ha tenido tres años para poder combatirla e erradicarla. Es algo que aún queda pendiente”, cuestionó. (Foto: FB/ Carlo Ángeles)

Aldo Facho, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, opinó que la desaprobación se debe a que Muñoz no está asumiendo un rol protagónico en la gestión de la ciudad.

Facho cuestionó que en vez de respaldar a la jefa de la ATU, María Jara, frente a las presiones del Ejecutivo que intenta sacarla del cargo, la criticara y dijera que la ATU no ha dado la talla.

“Una cosa es que seamos criticos con la gestion de la doctora Jara, pero en ese momento, más que hablar sobre las cosas que no están bien, era fortalecer la institución”, comentó.

El que el alcalde haya inaugurado la nueva obra en el malecón Castagnola, “criticada por todo el mundo, chiquita, con césped artificial”, “como si fuera la gran obra de la gestión” municipal también ha impactado de manera negativa en la imagen de Jorge Muñoz, según Aldo Facho. (Foto: Britanie Arroyo / archivo GEC)

Martín D´Azevedo, especialista en temas municipales, indicó que la desaprobación es a raíz de que el alcalde ha tenido una gestión irregular con lo cual estamos ante una autoridad “que no ha trascendido”. “No va a superar a Alberto Andrade, que fue un gran ejecutor de obras”, afirmó.

Este Diario intentó recoger la opinión de Muñoz, pero no fue posible.

