El Gobierno Central, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS), inició los trabajos de rehabilitación a los inmuebles afectados tras la detonación de un artefacto explosivo que dejó como saldo 10 heridos y 25 viviendas afectadas en Trujillo.

El titular de Vivienda, Durich Whittembury, reafirmó su compromiso con las familias afectadas por el reciente atentado con explosivo. Para TV Perú, señaló que su sector cubrirá al 100 % los daños materiales, desde vidrios y puertas hasta techos de calamina.

“Este Gobierno repondrá el 100% de las condiciones de los hogares de las familias afectadas. Estamos hablando de 90 viviendas aproximadamente cuyas ventanas, puertas, marcos, techos, se han visto afectados”, señaló el ministro de Vivienda.

El MCVS informó que seis viviendas han sido declaradas inhabitables, por lo que sus propietarios recibirán bonos de alquiler temporal de vivienda de emergencia, mientras que una vivienda obtendrá un bono habitacional familiar para su reconstrucción total.

Asimismo, el equipo de Vivienda continúa trabajando de manera conjunta con la Municipalidad Provincial de Trujillo, el Gobierno Regional y Defensa Civil, realizando el empadronamiento de las familias damnificadas.

¿Quiénes realizaron el atentado?

Este violento ataque en una de las principales ciudades del Perú estaría relacionado a la disputa de territorio entre organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’ y ‘Los Pepes’, quienes al verse desplazados por las autoridades del orden de la zona de Pataz (conocida por su minería ilegal), ahora toman nuevamente la urbe norteña.

Días después del atentado, el ministro Malaver informó que la Policía Nacional del Perú capturó en tiempo récord a tres sujetos vinculados a la red criminal ‘Los Pulpos’ e incautó un vehículo implicado en este acto delictivo. Sin embargo, fueron liberados por falta de pruebas que los vinculen con el atentado.