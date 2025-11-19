La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), iniciará una nueva fase de intervención preventiva en la cuenca del río Rímac, que incluye la atención de 26 nuevos puntos críticos y la remoción de sedimentos a lo largo de 40.51 kilómetros. Estas labores se desarrollarán de manera progresiva hasta abril de 2026 .

La intervención beneficiará directamente a más de 57 mil habitantes de Santa Eulalia, Chaclacayo, Lurigancho–Chosica, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ricardo Palma, San Bartolomé, Matucana y San Mateo de Otao, localidades que cada temporada de lluvias enfrentan riesgos de desbordes e inundaciones.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Esta actividad continúa el trabajo hecho por la ANA durante todo el año, ya que limpió, con maquinaria propia, 45 kilómetros del cauce, en una intervención que abarcó 56 puntos críticos. Una meta que se logró un mes y medio antes de lo previsto, y que fue equivalente a más de 200 piscinas olímpicas de material acumulado.

“El objetivo es reducir riesgos, proteger a la población y fortalecer la seguridad hídrica de Lima. Esta nueva fase permitirá intervenir puntos críticos”, indicó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo.

LEE AQUÍ: Nuevas placas con chip para motos: conoce su diseño y desde cuándo será obligatorio su cambio

Asimismo, el jefe de la ANA, José Musayón, destacó la articulación con las autoridades de la Mancomunidad Lima Este, con quienes sostuvo constantes reuniones y coordinaciones para acelerar el trabajo preventivo.

“Estar aquí es muy importante por el trabajo en equipo que hemos realizado con los alcaldes de la Mancomunidad Lima Este. Este es un trabajo preventivo que la ANA viene realizando todo el año. Por eso, pese al aumento del caudal, el río no se ha desbordado. Ha sido un trabajo en equipo que ha dado resultados. Hemos culminado una meta y antes de tiempo”, remarcó el jefe de la ANA.

En esta nueva fase de labores, la ANA continúa articulando con los alcaldes de los municipios que integran la Mancomunidad Lima este: Sergio Baigorria (Chaclacayo), Oswaldo Vargas (Lurigancho–Chosica), Franco Vidal (Ate), Jesús Maldonado (San Juan de Lurigancho), Richard Soria (El Agustino), Brayan Bullon (Ricardo Palma), Hugo González (Huarochirí–Matucana) y Widmer Gutiérrez (San Mateo de Otao).

En la actividad, los alcaldes resaltaron la rapidez, transparencia y enfoque preventivo de la ANA, destacando la presencia permanente de la institución durante todo el año, incluso en periodos en los que no le corresponde ejercer funciones ejecutoras.