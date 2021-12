El alcalde de La Punta, Ramón Garay León, informó que las playas de su distrito estarán cerradas en Año Nuevo, el 1 y 2 de enero, para evitar el contagio de COVID-19 luego de la gran afluencia de personas durante la Navidad. El burgomaestre aseguró que tomarán medidas radicales para cuidar la salud de sus vecinos.

En esa misma línea, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró no descartar el cierre de playas por Año Nuevo. Este martes 28 se reunirá con diversas instituciones del Estado para ver cuáles serán las medidas a tomar luego de que la Costa Verde también recibiera una gran cantidad de personas.

“Entendemos que no es lo más adecuado. Si podemos asegurar que las Fuerzas Armadas y los gobiernos municipales puedan controlar los aforos y el no ingreso de bebidas alcohólicas, entonces creo que se podría mantener la apertura de las playas porque es un lugar de esparcimiento para todas las familias”, dijo el ministro.

La Costa Verde recibió gran cantidad de visitantes durante el fin de semana de Navidad. El domingo 26 de diciembre cientos de personas acudieron a la playa. (Foto: Jorge Cerdan)

SIN SENTIDO

Diversos especialistas estuvieron de acuerdo con que no se deben cerrar las playas, pues estos son espacios abiertos donde se tiene el mínimo riesgo de contagio.

El nuevo Decano Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Dr. Raúl Urquizo, comentó a El Comercio que no tiene sentido cerrar las playas solo un día. “Es algo más simbólico que real. Esto no tiene sentido, así como el toque de queda del 24 de diciembre, que no impidió que nadie se reúna”, dijo.

Además, se debe tomar en cuenta que el Perú no se encuentra en una cuarentena estricta como lo fue en el 2019. Entonces, si se prohíbe asistir a las playas, los ciudadanos van a encontrar otros espacios de recreación y es muy probable que estos tengan más riesgo de contagio, como los centros comerciales, cines u otros espacios cerrados.

“Las playas son un espacio abierto y la evidencia de los últimos dos años muestra que los puntos de contagio son espacios cerrados como hogares, centros de ancianos, restaurantes, bares, etc. Hay muy poca evidencia de centros de contagio en la playa”, explica Nicolás Besich, investigador principal de Videnza Consultores.

Recordemos que durante los meses de diciembre del 2020, enero y febrero del 2021, durante la segunda ola, las playas estuvieron cerradas al público. Sin embargo, los contagios siguieron incrementando hasta abril.

“Cerrar las playas en la segunda ola no evitó que la gente se contagie. La segunda ola destrozó a la población. Además, en ese momento las personas no estaban vacunadas, ahora más del 70% tiene las dos dosis”, dijo el nuevo Decano del CMP quien entra en funciones el 8 de enero del próximo año.

SALUD MENTAL

Los especialistas indicaron que es indispensable tomar en cuenta el tema de salud mental. La pandemia ha incrementado problemas de estrés y angustia y son justamente estos espacios abiertos, como la playa, los que hacen bien a la salud mental.

“Después de tanto tiempo de estar encerrados es beneficioso exponerse a lugares abiertos, lugares con sol, con luz. La playa es uno de estos. Es bueno para la salud mental y física”, dijo el Dr. Cesar Carcamo, epidemiólogo y profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia.

Para el Dr. Carcamo lo que realmente funcionaría es hacer protocolos para el transporte que lleva a la playa y el control del aforo. El médico explicó que el transporte es el lugar de más riesgo, pues es en el ingreso y salida donde se aglomeran las personas que quieren acudir a una playa.

Asimismo, Nicolás Besich indicó que, además de controlar el aforo, se deben armar protocolos de transporte para esta temporada de verano, en vez de cerrar por completo las playas. “Debe haber un trabajo conjunto del Minsa con las municipalidades distritales”, sostuvo.

Las últimas cifras del Minsa indican que son 71 nuevos casos de ómicron en el Perú. El titular del Minsa informó que esta nueva variante es dos veces más contagiosa que las otras variantes.

22 nuevos casos de ómicron fueron confirmados por el @INS_Peru con lo cual se elevan a 71 las personas contagiadas por esta variante de la #COVID19, anunció el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

