En el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña serán operados de manera gratuita al menos 60 niños con labio fisurado y paladar hendido gracias al trabajo articulado con la asociación civil Misión Caritas Felices (MCF) y la organización internacional Smile Train.

Se trata de la jornada denominada “II Campaña Fisura Labio Palatina - 2025” que, convoca a menores de edad de todo el país. El único requisito es que cuenten con el Seguro Integral de Salud (SIS).

“Esperamos las inscripciones de pacientes provenientes de diferentes regiones del país. La proyección es realizar 60 cirugías en esta campaña, pero los pacientes que no alcanzaron a operarse durante esos días por cualquier motivo serán intervenidos en una nueva fecha”, explicó Rubén Huamaní Pacse, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del INSN de Breña.

Según el médico especialista, los pacientes con fisura labial y paladar hendido son afectados en su desarrollo psicosocial. “Tendrá dificultades para la deglución de alimentos, articulación de palabras y el estigma social”, dijo.

Por ello, Huamaní Pacse recomendó que, en caso de fisura labial, las intervenciones se realizan a partir de los tres meses de edad; mientras que, si la condición es paladar hendido, los pequeños deben tener al menos un año de nacidos. “En los meses siguientes pasan un tratamiento odontológico donde se corrige la mala posición dental y finalmente, entre los 15 y 16 años, estos pacientes son intervenidos para una rinoplastia definitiva y de tal manera reintegrarlo a la sociedad”, agregó.

Para la “II Campaña Fisura Labio Palatina - 2025”, el INSN de Breña pondrá a disposición sus instalaciones y equipo de profesionales, quienes, de manera conjunta con los profesionales de Misión Caritas Felices, estarán a cargo de las etapas de evaluación, cirugía y hospitalización de los pacientes.

Durante la jornada masivo de intervenciones quirúrgicas también se brindará apoyo psicológico, odontológico, nutricional y de terapia de lenguaje.

La inscripción de los pacientes comenzó el 26 de agosto a través de los números de WhatsApp 992 729622 y 999 741 727 o en el consultorio de cirugía plástica del instituto, desde las 8:00 a. m. hasta 12:00 p. m.

Las evaluaciones de los pacientes se realizarán desde el 15 de setiembre en las instalaciones del centro pediátrico, ubicado en Breña. Las cirugías como parte de la campaña se realizarán del 29 de setiembre al 5 de octubre.

Asimismo, los menores de edad que no alcancen fecha en esta segunda campaña serán reprogramados. El INSN de Breña realiza este tipo de cirugías durante todo el año.

Dato:

En el Perú nacen alrededor de 2500 niños con labio fisurado y paladar hendido al año. Según cifras del de la institución, en el 2024 se realizaron 200 cirugías de fisura labio palatina, y en lo que va este año la cifra es de 150.