La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, se refirió al incendio que ocurrió en La Victoria en un edificio multifamiliar y que dejó como saldo diez muertos, entre ellos cinco niños, que todavía sigue bajo investigación de las autoridades, y lo calificó como un hecho “inaceptable”.

Esto, luego de advertir en la primera parte de su presentación que durante décadas, las autoridades no han podido resolver las principales necesidades de la población y que su gestión desde este 28 de julio recibe un Estado “debilitado”.

“Otra evidencia dramática de este abandono del Estado es la extorsión que asfixia al pequeño comerciante, al mototaxista, al emprendedor que con tanto sudor levanta un negocio. En el año 2024, el 24% de las empresas en el país fueron víctima de un delito. Hace tan solo 5 días, acá cerca, en el distrito de La Victoria han muerto 10 personas, entre ellos 5 menores de edad, víctimas de un incendio presuntamente provocado por no ceder a una extorsión. Esto es inaceptable", mencionó.

La mandataria aseveró que la situación del país es “tan catastrófica que ha generado que el Perú tenga hoy la mayor desigualdad de ingreso de toda América Latina”.

Keiko Fujimori, presidenta electa (Foto: Andina)

Ejes del mensaje a la Nación de Keiko Fujimori

La lideresa deFuerza Popular dió un discurso que enfatizó la temática de seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas ante la amenaza del fenómeno de El Niño (FEN).

La organización de esta ceremonia oficial responde a la tradición republicana y genera gran expectativa a nivel nacional. La juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República se realizó en el hemiciclo del Congreso, en Lima, con la presencia de autoridades del país, representantes de los distintos poderes del Estado y delegaciones internacionales acreditadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.