Keiko Fujimori mencionó la tragedia en La Victoria durante su primer mensaje a la Nación. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Keiko Fujimori mencionó la tragedia en La Victoria durante su primer mensaje a la Nación. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, se refirió al incendio que ocurrió en La Victoria en un edificio multifamiliar y que dejó como saldo diez muertos, entre ellos cinco niños, que todavía sigue bajo investigación de las autoridades, y lo calificó como un hecho “inaceptable”.

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