Con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del cuidado emocional y la búsqueda oportuna de ayuda profesional, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, del Ministerio de Salud, desarrolló una jornada de prevención del suicidio en Barranco, donde se realizó un pasacalle y una campaña integral de salud.

La directora general de la Diris Lima Sur, Sheyla Chumbile, resaltó que la salud mental es una prioridad para la institución. “Cada vida cuenta y hablar puede salvar, por eso hoy tenemos 16 centros de salud mental en Lima Sur, varios de ellos recientemente remodelados e inaugurados. La atención es gratuita y de calidad, porque nuestro compromiso es brindar confianza y esperanza a las familias”, subrayó.

En lo que va del 2025, en Lima Sur se han registrado 4,139 casos de depresión y lesiones autoinfligidas, y solo en Barranco, el Centro de Salud Comunitario ya ha atendido 7 intentos de suicidio. Estas cifras reflejan la urgencia de visibilizar esta problemática global, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cobra más de 720,000 vidas cada año en el mundo.

La campaña tuvo como lema “Habla, siente, vive. Siempre hay una salida”, y contó con la participación especial de la modelo y ex reina de belleza Suheyn Cipriani Noriega, primera peruana en coronarse Miss Eco Internacional 2019. Ella compartió su testimonio de vida y destacó la importancia de pedir ayuda profesional: “Durante mi infancia y adolescencia pasé momentos muy difíciles. Hoy sigo en terapias psicológicas, porque estoy convencida de que hablar, sentir y vivir es posible cuando nos permitimos recibir apoyo”.

Los asistentes portaron lazos naranjas como símbolo de solidaridad y compromiso con la salud mental, recordando la importancia de acompañar a quienes atraviesan depresión o crisis emocionales. Además, se brindaron servicios gratuitos en medicina general, psiquiatría, psicología, obstetricia, nutrición, vacunación y consejería, acercando la salud a la comunidad.

Finalmente, la Diris Lima Sur recordó que la población puede acceder de manera gratuita a la Línea 113, opción 5, donde profesionales de la salud mental brindan escucha, orientación y soporte las 24 horas.