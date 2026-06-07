El presidente José María Balcázar afirmó que la llegada del papa León XIV al Perú, donde fue obispo de Chiclayo y desarrolló gran parte de su vida pastoral, está programada a partir del 10 de noviembre del 2026.

Desde Chiclayo, donde emitió su voto en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, Balcázar reveló la posible fecha en la que el pontífice -que se encuentra de visita en España- regresaría a nuestro país.

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Consultado por los periodistas en los exteriores de la institución educativa Pedro Abel Labarthe Duran sobre cuándo llegará el papa León XIV al Perú, Balcázar Zelada respondió: “Está programado a partir del 10 (de noviembre)”.

Cabe indicar que el pasado 2 de junio, el canciller Carlos Pareja aseguró en RPP que el mandatario ha sido invitado por el Vaticano para asistir a la Santa Sede, el próximo 18 de junio, a fin de reunirse con el papa León XIV.

El objetivo es hacerle la invitación formal para visitar nuestro país. Estaría pendiente la solicitud formal al Congreso de la República para aprobar el viaje de Balcázar.

“Hay una fecha y una hora para que el presidente Balcázar esté en el Vaticano, que es el día 18 de junio. Pero todavía no hemos realizado el pedido al Congreso, porque estamos en estos trámites de las elecciones del día domingo”, dijo el diplomático.

A principios de este año la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) aseguró que se estaba programando para noviembre o inicios de diciembre de este año, y que el viaje estaba cerrado “al 80 %”.

Su presidente, Carlos García, señaló que el pontífice desea visitar nuestra nación “porque ama a Perú y tiene una gran gratitud con el país”.

La previsión es que Robert Prevost pueda visitar Lima y Chiclayo, ciudad situada en la costa norte de Perú, a unos 760 kilómetros al norte de Lima, además de un tercer lugar que podría ser en la Amazonía peruana.