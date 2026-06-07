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El papa León XIV, a su llegada a la misa y homenaje a la Virgen de la Almudena en honor a la patrona de Madrid, este lunes en la catedral de la Almudena. (EFE/Juanjo Martín)
El papa León XIV, a su llegada a la misa y homenaje a la Virgen de la Almudena en honor a la patrona de Madrid, este lunes en la catedral de la Almudena. (EFE/Juanjo Martín)
Por Redacción EC

El presidente José María Balcázar afirmó que la llegada del papa León XIV al Perú, donde fue obispo de Chiclayo y desarrolló gran parte de su vida pastoral, está programada a partir del 10 de noviembre del 2026.

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