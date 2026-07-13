El sexto Encuentro de Líderes Educativos que congregó a más de 1.000 directores, docentes y líderes de instituciones educativas de 18 ciudades del Perú, interesados en inteligencia artificial, innovación, liderazgo, transformación digital y competencias para la escuela del futuro.

El evento fue organizado por la Universidad Continental y convocó a educadores de Lima, Ica, Ayacucho, Huánuco, Cusco, Arequipa, Junín, Moquegua, Puno, Sicuani, Pichanaki, Ilo, entre otras ciudades.

En su exposición, la exministra de Educación Marilú Martens sostuvo que la verdadera transformación educativa no depende únicamente de incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino de replantear la manera en que aprenden los estudiantes.

“En un contexto donde la inteligencia artificial va a revolucionar nuestro quehacer, el reto es rediseñar la experiencia del aprendizaje y medir bien el impacto de la tecnología en los escolares”, expresó.

En este encuentro, Martens añadió que la transformación educativa exige fortalecer la formación docente y preparar estudiantes con pensamiento crítico, valores y capacidad para comprender, analizar y cuestionar la información generada por la inteligencia artificial.

“Será indispensable actualizar permanentemente el currículo e impulsar una cultura de innovación en las instituciones educativas”, precisó.

Así como Marilú Martens, también expusieron en este encuentro 17 especialistas nacionales e internacionales, entre ellos Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial; Roberto José Muñoz Mujica, doctor mexicano en Tecnología Educativa; y Érika Cedeño, coordinadora de Educación Ejecutiva del Tecnológico de Monterrey, entre otros.

En la exposición de esta última, Cedeño resaltó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para fortalecer el liderazgo escolar, siempre que su implementación esté acompañada de decisiones éticas y una visión pedagógica.

“El liderazgo escolar debe aplicar la inteligencia artificial para automatizar tareas, revelar patrones y liberar tiempo de trabajo, sosteniendo ese proceso con decisiones éticas como competencia irremplazable”, acotó.

La especialista agregó que, mientras la IA aporta eficiencia y procesamiento de información, corresponderá a los docentes potenciar capacidades exclusivamente humanas como la creatividad, la originalidad, la inteligencia emocional, la autoestima y la neuroplasticidad de los estudiantes.