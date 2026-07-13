El VI Encuentro de Líderes Educativos congregó a más de 1.000 educadores de 18 ciudades del Perú. (Foto: Difusión)
El VI Encuentro de Líderes Educativos congregó a más de 1.000 educadores de 18 ciudades del Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El sexto Encuentro de Líderes Educativos que congregó a más de 1.000 directores, docentes y líderes de instituciones educativas de 18 ciudades del Perú, interesados en inteligencia artificial, innovación, liderazgo, transformación digital y competencias para la escuela del futuro.

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