“Transitar la Luna” de Patrick Tschudi: geometrías del subconsciente

Los patrones geométricos están presentes en prácticamente todas las culturas del mundo, de todos los continentes. Hay algo en la simetría que ha cautivado a la humanidad durante miles de años y que también se ha visto presente en el arte peruano contemporáneo, como es el caso de Patrick Tschudi (Lima, 1973).

El peruano lanza este martes su nueva muestra individual, “Transitar la Luna”, donde profundiza en sus intereses, en las formas, la geometría y la percepción humana. De hecho, la tesis de posgrado de Tschudi, de Arte y Nuevos Medios en la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra (Suiza), se basó en el fenómeno entóptico (que se origina en los propios ojos) en el arte y su posible conexión con los orígenes del mismo.

“Las exposiciones que vengo realizando han sido siempre procesos sobre diversas inquietudes e intereses que me han servido para comprender mejor nuestro entorno y mi propia persona. Si bien en mis anteriores proyectos las preocupaciones se centraban más en lugares y hábitos comunes del hombre en sociedad, últimamente he dirigido mi trabajo a intereses comunes al ser humano pero desde una visión más introspectiva y, me atrevería a decir, antropológica”, contó el artista a El Comercio.

Tschudi consideró que esta nueva muestra reafirma una visión más introspectiva relacionada a los arquetipos. Su obra establece una narrativa afín al tránsito entre la razón y lo que él considera el origen de los arquetipos, el inconsciente. En esta muestra además se decanta por lo tridimensional.

“Pienso que el vacío que se genera en los espacios que emergen entre las líneas o ritmos de la serie ‘Tramas’ o los volúmenes de la serie ‘Deconstrucción’ son los que invitan a participar al espectador. Quizás es también consecuencia de mis años de formación en pintura en la Universidad Católica, en donde lograr la atmósfera era parte del oficio”, añadió.

¿Por qué enfocarse en la Luna, como dice el título de la muestra? Porque el satélite está ligado tradicionalmente a procesos introspectivos, al subconsciente; y tal es el terreno de este artista. Además él tenía varias revistas “Paris Match” sobre el alunizaje, cuyas imágenes no podía sacar de su cabeza. “Mientras avanzaba aquellas piezas para la muestra, las imágenes de las revistas, con una narrativa racional de la Luna, no dejaban de rondar mi mente. Durante ese proceso nace la idea de articular ambos aspectos. En cierta manera, para mí, la vida viene siendo una suerte de tránsito entre ambas formas de concebir la Luna”.