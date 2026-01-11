Golden Globes: Julia Roberts y Snoop Dogg serán presentadores de la gala

Escuchar
(2 min)
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Julia Roberts y Snoop Dogg serán presentadores de la gala de los Globos de Oro. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg se encuentran entre las celebridades que presentarán a los ganadores de la 83ª edición de los Globos de Oro que se celebran este domingo en Los Ángeles.

