Bad Bunny en el Estadio Nacional: Un show tropical para refrescar Lima | CRÓNICA

Por Ángel Navarro Quevedo

Para entender lo que fue el primer concierto de Bad Bunny en Lima es necesario vivir la experiencia: música criolla peruana antes de su entrada y una frase simple que activó el recinto: “Un aplauso para papi y mami porque en verdad rompieron”. El resto de la noche en el Estadio Nacional se resuelve en clave tropical caribeña y la euforia de miles de fans que corean al hombre detrás de esta gira: Benito.

