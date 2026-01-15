Bad Bunny fue nominado al premio Lo Nuestro 2026 como ‘Artista del Año’

La cadena Univision anunció este martes la lista oficial de nominados para la edición 2026 del Premio Lo Nuestro, consolidando a Bad Bunny como una de las figuras centrales de la competición.

Así, el intérprete urbano buscará alzarse con el galardón a ‘Artista del Año’, en un año marcado además por su confirmada participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny comparte el liderazgo de las nominaciones con sus compatriotas Myke Towers y Rauw Alejandro, así como con el exponente mexicano Carín León y otros. Los cuatro artistas encabezan la lista con diez candidaturas cada uno.

¿En qué otras categorías también fue nominado Bad Bunny?

Por otro lado, Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre del artista) también se enfrentará a figuras de talla internacional como Karol G, Shakira, Marc Anthony, Maluma, Romeo Santos y los grupos Fuerza Regida y Beéle.

El impacto del “Conejo Malo” se extiende también a las categorías de canciones y álbumes. Su tema ‘DTMF’ compite por el premio a la Mejor Canción, mientras que su álbum homónimo se mide contra trabajos como ‘Cosa nuestra’ de Rauw Alejandro y ‘Trópicoqueta’ de Karol G por el título de Álbum del Año.

¿Dónde se realizará la ceremonia?

La entrega de premios, que tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami, tiene como objetivo rendir homenaje a las raíces latinas y a la evolución de sus sonidos. Según los organizadores, el evento será una plataforma para celebrar la “fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras”.

De ese modo, el público tendrá la responsabilidad de elegir a los ganadores a través de un sistema de votación que permanecerá abierto hasta el 26 de enero. La ceremonia final se transmitirá en vivo el jueves 19 de febrero.

Cabe mencionar que, el artista ya se encuentra en Lima para sus presentaciones del 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional de Perú, citas que forman parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos” y que han movilizado a cientos de seguidores peruanos.