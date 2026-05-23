Resumen
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Los cantantes puertorriqueños Lenny Tavárez y Justin Quiles se presentarán el próximo 26 de septiembre en el Arena 1 de Lima para exhibir “SuperArte”, un proyecto musical conjunto que inicialmente se planificó como un EP de seis canciones y terminó convirtiéndose en un álbum de 12 temas seleccionados entre más de 40.
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