Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El evento en el Arena 1 contará también con la participación de los artistas invitados Jerry Di y Adso. | Foto: Difusión
El evento en el Arena 1 contará también con la participación de los artistas invitados Jerry Di y Adso. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los cantantes puertorriqueños Lenny Tavárez y Justin Quiles se presentarán el próximo 26 de septiembre en el Arena 1 de Lima para exhibir “SuperArte”, un proyecto musical conjunto que inicialmente se planificó como un EP de seis canciones y terminó convirtiéndose en un álbum de 12 temas seleccionados entre más de 40.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.