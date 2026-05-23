Los cantantes puertorriqueños Lenny Tavárez y Justin Quiles se presentarán el próximo 26 de septiembre en el Arena 1 de Lima para exhibir “SuperArte”, un proyecto musical conjunto que inicialmente se planificó como un EP de seis canciones y terminó convirtiéndose en un álbum de 12 temas seleccionados entre más de 40.

El concierto ofrecerá un repertorio que transita entre propuestas románticas y explícitas, donde el público podrá escuchar temas como “Champagne”, “Roomservice”, “Las Neas” y “Thank You BB”.

CONOCE MÁS: Farruko y Lenny Tavárez se suman a las presentaciones de los Premios Juventud

La producción discográfica cuenta además con las colaboraciones de artistas del género urbano como J Balvin, Eladio Carrión, Blessd, Sech, Dalex y el dúo Jowell & Randy.

El evento en el Arena 1 contará también con la participación de los artistas invitados Jerry Di y Adso. Entradas en Ticketmaster.

VIDEO RECOMENDADO: