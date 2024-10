El reconocido cantante y conductor de televisión Raúl Romero vuelve a la escena musical con el lanzamiento de su nueva canción “Cusco”, un tema que fusiona sonidos andinos y elementos biográficos, cargado de nostalgia y que representa un homenaje a la ciudad imperial. Este lanzamiento se produce tras el éxito de su anterior sencillo “No pasa nada”, en colaboración con Asmir Young, finalista de “La Voz Perú”.

En una entrevista transmitida a través de sus redes sociales, Romero compartió detalles sobre su conexión personal con Cusco. “La primera vez que fui a Cusco estaba en la universidad, fue inolvidable. Simplemente me partió. Se acercaba el día de regresar a Lima y traté de quedarme, y de eso habla la canción”, recordó el artista.

Esta experiencia, que casi lo llevó a abandonar sus estudios, marcó un momento significativo en su vida, ya que posteriormente regresó a la ciudad como mochilero y participó en el Festival de la Cerveza con su grupo musical Los Nosequién y los Nosecuántos.

Romero también reflexionó sobre el proceso creativo detrás de “Cusco”, mencionando que la composición surgió durante una etapa nostálgica en su vida. “Durante toda mi carrera he viajado mucho, conozco muchas ciudades del Perú, y Cusco es la más recurrente. Mi primer viaje a esa ciudad lo hice cuando era muy joven y algo me atraía, me decía: ‘no te vayas, quédate aquí porque esto es lo tuyo’. Ese viaje llegó en un momento clave de mi vida”, expresó el cantante.

Además, Romero anunció que su actividad musical sigue vigente, ya que presentará más canciones en los próximos meses. Mientras tanto, se prepara para una breve gira por Italia, donde se presentará el 25 de octubre en Milán y el 27 de octubre en Florencia.