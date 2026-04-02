En un 3 de abril, pero de 2016, hace diez años, sale a la luz la mayor filtración de documentos de la historia, los papeles de Panamá del bufete Mossack Fonseca, especializado en gestión de capitales en paraísos fiscales que afecta a importantes personalidades mundiales.

OTRAS EFEMÉRIDES

1493.- Los Reyes Católicos reciben con todos los honores a Cristóbal Colón, en Barcelona, a su regreso de América.

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1862.- ‘Los Miserables’, novela del escritor francés Víctor Hugo, se publica simultáneamente en nueve ciudades de distintos países, alarde editorial que tuvo gran éxito.

1882.- Jesse James, uno de los forajidos más famosos de Estados Unidos, es asesinado tras 16 años de persecución.

1905.- Se funda el Club Atlético Boca Juniors en Argentina.

1933.- Los aviadores británicos Clydesdale y McIntyre sobrevuelan por primera vez el Everest.

1948.- Entra en vigor el Plan Marshall de ayuda económica para una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, del que fue artífice el secretario de Estado estadounidense George Marshall, galardonado con el Premio Nobel de la paz en 1953.

1955.- Perecen 39 niños en el incendio de una sala de cine en la ciudad belga de Sclessin.

1968.- Estreno en Nueva York de la película ’2001 una odisea en el espacio’.

1973.- Martin Cooper de la compañía Motorola realiza la primera llamada desde el primer teléfono móvil a Joel S. Engel, su rival de los Laboratorios Bell.

1975.- El ruso Anatoly Karpov se convierte en campeón del mundo de ajedrez por incomparecencia del norteamericano Bobby Fischer.

1992.- Dimite el presidente de Albania y último jefe de Estado comunista de Europa, Ramiz Alia, tras la derrota electoral de su partido.

1996.- Arrestado por el FBI Theodore John Kaczynski, Unabomber, acusado de enviar por correo 16 bombas que mataron a tres personas e hirieron a 23 durante un período de 18 años en Estados Unidos.

2004.- Siete terroristas implicados en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid (España) se suicidan en la localidad madrileña de Leganés haciendo estallar una fuerte carga explosiva que causa la muerte de un agente de los GEO.

2008.- Reabierta, tras tres décadas, la calle Ledras, que divide la comunidad griega de la turca en Nicosia (Chipre).

2010.- La compañía estadounidense Apple saca a la venta el primer iPad.

NACIMIENTOS

1783.- Washington Irving, escritor estadounidense.

1871.- José Juan Tablada, poeta mexicano.

1893.- Leslie Howard, actor británico.

1922.- José Hierro, poeta español.

.- Doris Day, actriz y cantante estadounidense.

1924.- Marlon Brando, actor estadounidense.

1930.- Helmut Kohl, excanciller alemán.

1934.- Jane Goodall, etóloga británica.

1946.- Marisa Paredes, actriz española.

1948.- Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México.

1952.- Kiko Veneno, músico y compositor español.

1956.- Miguel Bosé, Miguel Luchino González, cantante español.

1958.- Alec Baldwin, actor norteamericano.

1961.- Eddie Murphy, actor estadounidense.

1992.- Palomo Spain, diseñador español.

DEFUNCIONES

1682.- Bartolomé Esteban Murillo, pintor español.

1897.- Johannes Brahms, compositor alemán.

1990.- Sarah Vaughan, cantante de jazz.

1991.- Graham Green, escritor británico.

1992.- Juan García Hortelano, escritor español.

1995.- Gracita Morales, actriz española.

2012.- Antonio Mingote, humorista y académico español.

2015.- Pedro del Hierro, modisto español.

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Cerca de 40 países llamaron a la "reapertura inmediata e incondicional" del estrecho de Ormuz al término de una reunión virtual organizada por el Reino Unido, informó este jueves 2 de abril la ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper. (AFP)

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