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Una placa de la oficina de Ginebra del bufete de abogados Mossack Fonseca el 16 de junio de 2016 en Ginebra. (Foto de FABRICE COFFRINI / AFP)
Una placa de la oficina de Ginebra del bufete de abogados Mossack Fonseca el 16 de junio de 2016 en Ginebra. (Foto de FABRICE COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

En un 3 de abril, pero de 2016, hace diez años, sale a la luz la mayor filtración de documentos de la historia, los papeles de Panamá del bufete Mossack Fonseca, especializado en gestión de capitales en paraísos fiscales que afecta a importantes personalidades mundiales.

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