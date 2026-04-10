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Resumen

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Por Agencia AFP

El comercio de los productos agrícolas en Cuba, hasta ahora monopolio del Estado, se abrirá al sector privado, en un contexto de creciente liberalización de la economía de la isla.

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