00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta microfotografía de una muestra de heces frescas, preparada con una solución de formalina al 10 % y teñida con tinción ácido-resistente modificada, reveló la presencia de cuatro ooquistes de Cyclospora cayetanensis en el campo de visión. Foto: Wikimedia/ CDC/ DPDx - Melanie Moser
Esta microfotografía de una muestra de heces frescas, preparada con una solución de formalina al 10 % y teñida con tinción ácido-resistente modificada, reveló la presencia de cuatro ooquistes de Cyclospora cayetanensis en el campo de visión. Foto: Wikimedia/ CDC/ DPDx - Melanie Moser
Por Agencia EFE

Los casos del parásito Cyclospora, que causa diarrea “explosiva”, han subido a cerca de 5.000 en Estados Unidos, según recuentos este martes de los medios nacionales, mientras las autoridades investigan si la franquicia Taco Bell está relacionada con el brote, de acuerdo con The Washington Post.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.