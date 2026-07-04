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Resumen

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Aviones militares sobrevuelan la ciudad de Nueva York durante el Desfile de Velas, que conmemora el 250 aniversario de la Independencia, en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. (EFE/EPA/Kena Betancur)
Aviones militares sobrevuelan la ciudad de Nueva York durante el Desfile de Velas, que conmemora el 250 aniversario de la Independencia, en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. (EFE/EPA/Kena Betancur)
/ Kena Betancur
Por Agencia EFE

Nueva York celebró este sábado el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos con un desfile de grandes veleros de todo el mundo, así como una muestra del “poder” militar naval y aéreo del país, según dijo el vicepresidente, JD Vance, en un evento histórico que atrajo multitudes a las calles pese a la ola de calor.

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