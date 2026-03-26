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Donald Trump arremetió contra los países de la OTAN por negarse en el ataque a Ormuz. (Foto: EFE)
Donald Trump arremetió contra los países de la OTAN por negarse en el ataque a Ormuz. (Foto: EFE)
/ SHAWN THEW / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este jueves contra los países de la OTAN, asegurando que nunca olvidará que no hayan intervenido en la guerra de Irán, y lanzó un nuevo ultimátum a los negociadores de Irán para que se pongan “serios pronto” antes de que “sea demasiado tarde.

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