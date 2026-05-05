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Decenas de personas hacen fila a las puertas de la Oficiana de Atención a la Ciudadanía en Elche, para presentar documentación dentro de su proceso de regularización. Foto: EFE/Pablo Miranzo
Decenas de personas hacen fila a las puertas de la Oficiana de Atención a la Ciudadanía en Elche, para presentar documentación dentro de su proceso de regularización. Foto: EFE/Pablo Miranzo
Por Agencia EFE

Unos 200.000 migrantes han solicitado hasta ahora regularizar su situación en España en las dos semanas que lleva en vigor el real decreto que abrió esta medida extraordinaria, al que el Gobierno espera que puedan acceder un total de medio millón de personas.

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