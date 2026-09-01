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Resumen

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El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, observa durante una declaración conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores alemán sobre seguridad nacional, en el Ministerio del Interior en Berlín, el 1 de septiembre de 2026. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP
El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, observa durante una declaración conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores alemán sobre seguridad nacional, en el Ministerio del Interior en Berlín, el 1 de septiembre de 2026. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP
/ TOBIAS SCHWARZ
Por Agencia AFP

Alemania responsabilizó este martes a Rusia de lo que calificó como un “ataque híbrido” realizado con un dron cargado de explosivos a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig, una infraestructura clave para el ejército alemán, la OTAN y el apoyo logístico occidental a Ucrania.

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