Alemania responsabilizó este martes a Rusia de lo que calificó como un “ataque híbrido” realizado con un dron cargado de explosivos a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig, una infraestructura clave para el ejército alemán, la OTAN y el apoyo logístico occidental a Ucrania.

“Las investigaciones policiales, los métodos empleados y la información de los servicios de inteligencia demuestran una responsabilidad rusa en el intento de atentado contra el aeropuerto de Leipzig”, declaró el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt.

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En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, anunció el cierre del consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre y la rescisión de un centro cultural ruso en Berlín.

“He ordenado las siguientes medidas, de acuerdo con el canciller federal Friedrich Merz: el consulado general de Rusia en Bonn será cerrado el 18 de septiembre. El contrato de la ‘Casa Rusa’ en Berlín será rescindido”, afirmó Wadephul.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó el respaldo del bloque a Alemania.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, y el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, llegan para hacer declaraciones sobre seguridad nacional en el Ministerio del Interior en Berlín el 1 de septiembre de 2026. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / TOBIAS SCHWARZ

La Unión Europea está “plenamente al lado de Alemania. Mantendremos la unidad del bloque frente a estos actos graves y cada vez más frecuentes”, escribió en la red social X.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que la alianza defenderá a sus Estados miembros frente a “cualquier amenaza” tras el presunto ataque híbrido atribuido a Rusia.

El aeropuerto de Leipzig es considerado una plataforma estratégica para las fuerzas armadas alemanas, la OTAN y las operaciones de apoyo logístico a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

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