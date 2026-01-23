El mandatario brasileño Lula da Silva también criticó la propuesta de reconstrucción de Gaza lanzada por Donald Trump tras la ofensiva israelí. (Photo by Evaristo Sa and Yoan VALAT / various sources / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Lula acusa a Trump de querer ser “dueño” de una “nueva ONU” con su Junta de Paz
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó el viernes a de querer ser “dueño” de una “nueva ONU” con la propuesta de la , un endurecimiento de tono hacia su par estadounidense tras superar tensiones arancelarias.

“En lugar de arreglar la ONU (...) ¿qué está pasando? El presidente Trump propone crear una nueva ONU donde solo él sea el dueño”, dijo Lula en un evento del Movimiento Sin Tierra en Salvador, Bahía (noreste).

Francisco Sanz
Trump lanzó en Davos su iniciativa de una Junta de Paz, una entidad con la pretensión de resolver los conflictos globales. El presidente estadounidense invitó a dirigentes de numerosos países a integrar la Junta, entre ellos a Lula, que aún no ha respondido.

El mandatario brasileño defendió el multilateralismo frente a lo que describió como el avance del “unilateralismo” y “la ley del más fuerte” en el mundo.

Sus declaraciones se producen un día después de que el presidente chino, Xi Jinping, le pidiera en una llamada telefónica defender “el rol central” de la ONU, sin mencionar directamente la Junta de Paz de Trump.

Este viernes, Lula denunció que “la carta de la ONU está siendo rasgada”. También recordó que Brasil defiende desde 2003 una reforma del organismo internacional y su Consejo de Seguridad, con la entrada de nuevos países latinoamericanos como México y al menos uno de África.

Lula contó que lleva “una semana telefoneando a todos los países del mundo” para intentar “encontrar una forma de reunirse” y defender el sistema multilateral.

Entre los líderes con los que dijo haber conversado figuran el ruso Vladimir Putin, el indio Narendra Modi y la mexicana Claudia Sheinbaum.

El mandatario brasileño también criticó la propuesta de reconstrucción de Gaza lanzada por Trump tras la ofensiva israelí.

“Destruyeron, mataron más de 70.000 personas para decir que ahora vamos a recuperar Gaza y hacer hoteles de lujo”, fustigó.

Lula dijo estar “indignado” también por la intervención militar de Washington en Venezuela a principios de enero, que terminó con el entonces dictador, Nicolás Maduro, depuesto y llevado ante la justicia estadounidense.

