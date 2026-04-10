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La gente celebra mientras ve la transmisión en vivo del regreso de los miembros de la tripulación de Artemis II a la Tierra en el Museo del Aire y el Espacio de San Diego, durante una fiesta para ver el amerizaje de la tripulación en el Océano Pacífico. Foto: Apu GOMES / AFP
La gente celebra mientras ve la transmisión en vivo del regreso de los miembros de la tripulación de Artemis II a la Tierra en el Museo del Aire y el Espacio de San Diego, durante una fiesta para ver el amerizaje de la tripulación en el Océano Pacífico. Foto: Apu GOMES / AFP
/ APU GOMES
Por Agencia AFP

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes, tal como estaba previsto, frente a la costa de California, culminando así una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección por la NASA, medio siglo después del programa Apolo.

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