La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
Sheinbaum pide repatriación inmediata de mexicanos de flotilla por Gaza
La presidenta de México, , pidió este jueves la repatriación “inmediata” de los seis mexicanos que iban en una flotilla de ayuda dirigida a Gaza y fueron .

, que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a inicios de septiembre con unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

PUEDES VER: La Global Sumud Flotilla denuncia ataques de Israel y nueve barcos interceptados

La Marina israelí comenzó el miércoles a tras advertirles que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.

“Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito, tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros, evidentemente, pues darles todo el apoyo”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina.

Israel anunció el 2 de octubre que deportará a los activistas pro palestinos a bordo de la Flotilla Sumud, integrada por unos 45 barcos, que inició su viaje un mes antes con políticos y activistas. Foto: Saeed QAQ / AFP
La mandataria añadió que su gobierno ha enviado sobre el tema. Añadió que, por el momento, los activistas están en el puerto de Asdod, donde no ha podido entrar apoyo consular mexicano.

Según la ONU, el sufre una hambruna en medio de una ofensiva de Israel, lanzada en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

