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Benjamín Netanyahu dijo que su Gabinete inició conversaciones con el Líbano. (Foto: EFE)
Benjamín Netanyahu dijo que su Gabinete inició conversaciones con el Líbano. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que su Gobierno iniciará negociaciones directas con el Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hezbolá y establecer “relaciones pacíficas” entre ambos países.

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