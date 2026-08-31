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Resumen

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En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se ve a iraníes sentados en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a orillas del estrecho de Ormuz. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques mientras las negociaciones entre ambas partes se estancaban. (AFP).
En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se ve a iraníes sentados en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a orillas del estrecho de Ormuz. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques mientras las negociaciones entre ambas partes se estancaban. (AFP).
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este lunes que un superpetrolero sufrió un incendio tras ser alcanzado por dos minas navales en el estrecho de Ormuz, paso por el que Irán y Estados Unidos mantienen un pulso.