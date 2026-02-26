Escuchar
Resumen

Una fotografía tomada el 10 de noviembre de 2019 muestra una bandera de Irán en la central nuclear de Bushehr. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán ha entregado una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a Estados Unidos a través del intermediario omaní, informó este jueves la agencia oficial IRNA.

