Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alí Jamenei era el líder supremo de Irán en el poder en el país desde 1989. (EFE/EPA/IRANIAN LEADER'S OFFICE HANDOUT)
Alí Jamenei era el líder supremo de Irán en el poder en el país desde 1989. (EFE/EPA/IRANIAN LEADER'S OFFICE HANDOUT)
/ IRANIAN LEADER'S OFFICE HANDOUT
Por Agencia EFE

El líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha sido el guía espiritual del país persa desde que fue nombrado en 1989, hace ya casi 37 años, en los que mantuvo siempre en el punto de mira los “enemigos” de la nación, principalmente Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.