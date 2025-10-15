El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una marcha para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena en Caracas, el 12 de octubre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una marcha para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena en Caracas, el 12 de octubre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
Maduro ordenó ejercicios militares en las barriadas más grandes de Venezuela en respuesta a Estados Unidos
El mandatario de Venezuela, , ordenó el miércoles ejercicios militares en las barriadas más grandes del país en respuesta al despliegue de que su gobierno denuncia como una amenaza a la paz en la región.

Desde agosto, la administración del desplegó buques de guerra en el Caribe destinados a la lucha antinarcóticos según Washington. El mandatario acusa a Maduro de encabezar redes de narcotráfico.

Maduro niega los señalamientos y afirma que son una excusa para justificar una incursión en Venezuela, que enfrenta la “amenaza militar más letal y extravagante de la historia”.

El martes Trump informó que fuerzas militares de su país .

Al menos cinco pequeñas embarcaciones han sido bombardeadas desde el 2 de septiembre, con un saldo de 27 muertos. Caracas denuncia esto como “ejecuciones extrajudiciales”.

“Vamos a activar toda la fuerza militar de defensa integral, popular, militar, policial, activadas y unidas”, dijo Maduro en un audio en Telegram.

La televisión estatal mostró imágenes de la movilización de vehículos blindados desde la madrugada en Petare, una de las barriadas más grandes de Venezuela, ubicada en Caracas.

El líder chavista, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Jim WATSON / AFP)
El despliegue del miércoles abarca la capital y el vecino estado Miranda, donde se congregan unos 7 millones de habitantes.

Maduro dijo que la movilización busca “defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados” y comunidades “para seguir ganando la paz”.

El ministro del Interior, , dijo por su parte que los ataques de Estados Unidos “solo tienen como objetivo robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales”.

Cabello indicó que los ejercicios de movilización son parte de una “ofensiva permanente” frente al “asedio” y la .

El líder chavista, Nicolás Maduro, tachó el domingo 12 de octubre de "bruja demoníaca" a la dirigente opositora María Corina Machado, dos días después de haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz. (AFP)

