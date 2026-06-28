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Resumen

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Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Por Agencia EFE

Venezuela continúa este domingo la búsqueda de sobrevivientes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otras naciones.

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