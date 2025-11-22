La ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas, registró la tarde del jueves 20 de noviembre una torrencial lluvia de aproximadamente 45 minutos que provocó graves afectaciones en distintos sectores urbanos.

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, al menos 46 personas resultaron afectadas y siete familias quedaron damnificadas por el ingreso de agua y lodo a sus viviendas.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 17:00 horas y generaron un rápido aniego en diversas avenidas, dejando vehículos varados, calles convertidas en intensos caudales y zonas donde el nivel del agua alcanzó varios centímetros de altura. Imágenes difundidas por vecinos muestran avenidas completamente inundadas y viviendas con daños severos.

Ocho viviendas afectadas y dos inhabitables

Las intensas lluvias provocaron afectaciones directas en ocho viviendas, de las cuales dos quedaron inhabitables . Los sectores más golpeados fueron la urbanización Pedro Castro Alba, donde se registró la mayor concentración de inmuebles afectados, y la urbanización Santo Toribio de Mogrovejo, así como el barrio La Laguna, este último con el mayor número de personas damnificadas, precisó Exitosa Noticias.

Los vecinos reportaron el ingreso repentino de agua y lodo, lo que dejó enseres inutilizados, muros debilitados y estructuras comprometidas. También se registraron aniegos en otras zonas de la provincia, donde la precipitación alcanzó áreas residenciales y vías de acceso.

La lluvia no llegó sola fue acompañada por una tormenta eléctrica que mantuvo en alerta a la población debido a la intensidad y cercanía de los rayos. Según los registros locales, un evento de esta magnitud no se presentaba desde hace 30 años, lo que incrementó la preocupación de los habitantes y dejó en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante fenómenos extremos.

Autoridades movilizan brigadas y coordinan acciones de respuesta

El Gobierno Regional de Amazonas informó que brigadas de intervención se han desplegado para evaluar daños, brindar apoyo a las familias afectadas y coordinar acciones con las direcciones sectoriales. Las diligencias continúan entre los directores regionales y la presidencia del Gore Amazonas para organizar las labores de respuesta durante los días posteriores al evento.

Comunicado de Gore Amazonas

Asimismo, la autoridad regional señaló que se mantiene un monitoreo permanente de la situación de las zonas impactadas, priorizando a las familias en condición de mayor vulnerabilidad.

Debido a las lluvias intensas previstas por el Senamhi, el Gobierno Regional confirmó que ya había solicitado la declaratoria de estado de emergencia para la región, con el fin de agilizar recursos y acciones frente a los daños ocasionados por este inusual fenómeno climático.

VIDEO RECOMENDADO: