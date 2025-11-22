Las fuertes lluvias darán una breve tregua en Cajamarca durante los próximos días debido a la disminución del ingreso de humedad procedente de la Amazonía. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que pronosticó para este fin de semana precipitaciones ligeras en la región, principalmente en la zona sur.

Caroline Quispe Palma, analista del Senamhi en Cajamarca, explicó a la Agencia Andina que el ingreso de vientos más secos provenientes del oeste generará un escenario menos lluvioso, aunque aún se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad en provincias como San Miguel, Hualgayoc, Cajamarca, Celendín y San Marcos.

“Está predominando el ingreso de vientos provenientes del oeste” , detalló la especialista, quien señaló que este periodo de ausencia de lluvias intensas podría prolongarse hasta el martes 25 de noviembre. No obstante, advirtió que no se descartan precipitaciones puntuales en algunas zonas.

Senamhi alerta breve pausa de lluvias intensas y pronostica precipitaciones moderadas en provincias del sur. (Foto: Andina)

Días previos con fuertes acumulados

Durante la semana, la región experimentó días de lluvias significativas. El lunes 17 de noviembre, la provincia de Chota registró un acumulado de 40.7 milímetros. En tanto, Celendín reportó 34.7 milímetros y Jaén 22.6 milímetros el martes 18.Asimismo, localidades como San Juan, Chugur, Quilcate, Bambamarca, Asunción, Hualgayoc y San Miguel presentaron lluvias moderadas, de ligera intensidad o de forma aislada.

Cambio de vientos reducirá temporalmente lluvias fuertes en Cajamarca hasta el martes 25. (Foto: Andina)

Según Quispe, estas precipitaciones estuvieron asociadas al ingreso de vientos húmedos del noreste, un factor clave para la generación de lluvias en la sierra norte. Agregó que actualmente se observa un comportamiento atmosférico distinto, con masas de aire más secas provenientes del océano Pacífico, que afectan sobre todo la parte sur de la región y alcanzan también la sierra norte.

Para mañana domingo 23 de noviembre, el Senamhi prevé cielo con nubes dispersas que variarán a nublado durante el día, acompañado de un ligero incremento de la temperatura diurna y la posibilidad de lluvias aisladas de ligera intensidad en gran parte del territorio.

