La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga un nuevo atentado con explosivos registrado la noche del domingo en un predio destinado a la construcción de un edificio, ubicado en la cuadra 3 de la calle Cuba, en la urbanización El Recreo, a pocas cuadras del centro histórico de Trujillo.

De acuerdo a RPP, una cámara de videovigilancia captó el momento exacto del ataque: un hombre vestido con una polera negra se acercó al lugar montado en una bicicleta y, sin detener la marcha, dejó una bolsa que contenía el presunto artefacto explosivo. Este detonó apenas segundos después.

Cámara capta momento en que sujeto arroja artefacto explosivo en obra cerca del centro histórico. (Foto: Captura/YT/RPP)

La explosión provocó alarma entre los vecinos de la urbanización, quienes describieron el estruendo como “ensordecedor”, señalando que pudo escucharse incluso a varios kilómetros de distancia. Aunque no se han reportado heridos, los daños materiales en el predio y la conmoción en la zona han generado preocupación ante el incremento de este tipo de ataques en la ciudad.

El atentado ocurre a solo dos días de la promulgación del estado de emergencia por 60 días para la provincia de Trujillo, decretado tras la visita del presidente de la República, José Jerí. La medida, según el Ejecutivo, busca reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y permitir la intervención conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas.

Las autoridades policiales ya analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y han iniciado operativos en sectores cercanos para identificar y capturar al responsable. La investigación preliminar considera la posibilidad de que este atentado esté relacionado con actividades extorsivas, una modalidad criminal que ha afectado duramente a Trujillo en los últimos años.

