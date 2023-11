Una nueva tregua se anunció en medio de las protestas emprendidas por pobladores del distrito cusqueño de Machu Picchu contra el anuncio de la digitalización al 100% en la venta de boletos para ingresar a la maravilla mundial.

Los manifestantes realizaron una movilización pacífica por las calles principales de Aguas Calientes con un plantón frente a las oficinas de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Ellos exigen se respete el 25% de venta de boletos físicos que se expende en la misma ciudad.

La capacidad de admisión de personas a la maravilla mundial es de 4.044 visitas al día, la medida actual permite que el 75% de boletos se venda de manera virtual y el 25% de forma física.

“La población ha determinado reiniciar las movilizaciones para hacer respetar ese 25% de venta de boletos en forma presencial. El pasado jueves hemos expuesto nuestra realidad económica en Lima. Todavía no tenemos una respuesta clara, entendemos que enviaron un oficio a nuestra autoridad edil; sin embargo, se sigue hablando de que la virtualidad ya es un hecho. No pueden hablar un doble idioma en el Ministerio de Cultura”, indicó David Moreno, presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu.

Descontento en Machu Picchu pueblo

Moreno señaló que hay un malestar en la población ante los anuncios de la venta virtual total de los boletos, ya que esta afecta la economía de la población dedicada exclusivamente a los servicios turísticos. Actualmente, continúa la venta de los mil boletos o el 25 % de lo dispuesto.

El dirigente durante la reunión con el Ministerio de Cultura en Lima el pasado jueves explicó las razones de su desacuerdo con la digitalización “total” de la venta de boletos, asimismo aclaró que no se oponen a la implementación de la plataforma digital.

“Como sociedad civil necesitamos que se respete la RD N°1102, porque ese es el ancla del desarrollo económico del pueblo, esos mil boletos o ese 25% de boletos que se vende en Machu Picchu Pueblo dinamiza la economía de todos los sectores, indistintamente de las agencias de turismo. Nosotros no nos oponemos a la modernidad, que se implementen sistemas más veloces, efectivos, que se haga lo que se tenga que hacer para modernizar el sistema de ventas para Machu Picchu, pero si se virtualiza el 100% de boletos vamos a tener problemas sociales, desde hace más de noventa años generaciones han invertido en Machu Picchu, qué será de ellos cuando solo vean pasar al turista”, explicó David Moreno.

Tregua por visita de la ministra

Tras culminar con las movilizaciones este martes por la tarde acordaron suspender las medidas de lucha de manera temporal debido a que la ministra de Cultura Leslie Urteaga, confirmó su presencia en Machu Picchu Pueblo este sábado 11 de noviembre a fin de dialogar con la ciudadanía.

En comunicación con Canal N, la titular de Cultura, Leslie Urteaga señaló que no implementarán la plataforma virtual de boletos a Machu Picchu hasta no agotar con la socialización y diálogo.

“No se va a tomar ninguna medida hasta poder agotar justamente el diálogo. Los mil boletos se siguen manteniendo con la venta presencial en el centro cultural de Machu Picchu”, dijo. La ministra señaló que se ha mantenido el diálogo con el alcalde de Machu Picchu Pueblo y el presidente del Frente de Defensa para encontrar soluciones conjuntas, no obstante, la autoridad enfatizó que no se puede mantener el diálogo a través de marchas o paralizaciones, ya que esto afectaría al turismo y al sector cultural.

En la víspera de los anuncios de nuevas movilizaciones, la Cámara Regional de Turismo Cusco respaldó las intenciones de implementar la plataforma digital para la venta de boletos anunciada por Cultura.

“La venta online aporta positivamente porque se tendrá mayor transparencia, orden, confiabilidad en el servicio turístico. Los habitantes de Machu Picchu mejorarán la mala imagen que ahora tiene el pueblo, cuando los visitantes se ven obligados a hacer largas colas, perder variar horas y son condicionados a quedarse por una o varias noches para poder acceder a un boleto. El pueblo de Machu Picchu debe concentrarse en generar más servicios, que complemente el gran atractivo de la llaqta”, se lee en su comunicado.

Qué dice el alcalde

El alcalde del distrito de Machu Picchu, Elvis La Torre, refirió que las acciones de lucha son responsabilidad del Ministerio de Cultura que no responde a los pedidos, al mismo tiempo mostró su preocupación por la mala imagen que generan las protestas. De acuerdo al último informe elaborado por la adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo presentado en setiembre, el país reporta 304 acciones colectivas de protesta, del cual Cusco es la segunda región con mayor número de conflictos sociales a nivel nacional después de Loreto (30 casos) y antes de Apurímac (17 casos).

Mientras tanto, el viernes 10, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República realizará una sesión extraordinaria en la ciudad imperial para analizar la problemática de los servicios turísticos en Machu Picchu.