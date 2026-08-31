Keiko Fujimori se pronuncia tras liberación de Jenss Lara Tantaquilla. Foto: composición/difusión
Keiko Fujimori se pronuncia tras liberación de Jenss Lara Tantaquilla. Foto: composición/difusión
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció este lunes luego de la liberación del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado violentamente la madrugada del domingo en Trujillo.

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