La presidenta Keiko Fujimori se pronunció este lunes luego de la liberación del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado violentamente la madrugada del domingo en Trujillo.

En su comunicado, la jefa de Estado expresó sus condolencias a los familiares de las cuatro víctimas mortales y resaltó el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP), que permitió detener a cinco presuntos implicados en el caso.

“Mi reconocimiento a nuestra @PoliciaPeru por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este repudiable crimen fueron capturados y el ciudadano que permanecía secuestrado fue liberado”, se lee en su comunicado.

Más adelante, aseguró que no darán tregua a la delincuencia y que su “Gobierno responderá con firmeza”.

Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo.



Mi reconocimiento a nuestra @PoliciaPeru por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 31, 2026

Detalles del caso

En una conferencia de prensa, la PNP y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, brindaron detalles de los operativos que permitieron detener a cinco delincuentes, todos con antecedentes policiales y algunos requisitoriados.

Ellos responden a los nombres de Frank Junior Quezada Cruz (23), “Ñato”; Julio Zavaleta Quezada (19), “Juliacho”; Cesar Iván García Rivera (20); Angel Fabricio Bocanegra Linares (19), “Folo”; y José Miguel Cherrepe Dávila (18), “Ares”.

Detenidos tras secuestro en Trujillo. Foto: PNP

Cuatro de ellos participaron en el secuestro vestidos de policías y uno fue el operador logístico, es decir, quien proporcionó el vehículo y las armas.

Estas detenciones, según indicaron, presionaron a los criminales, quienes finalmente liberaron al empresario minero de 31 años en las inmediaciones de Víctor Larco, cerca de su domicilio en Trujillo.

Por su parte, el general PNP Óscar Arriola señaló que el móvil del secuestro continúa en investigación.