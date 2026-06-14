El Congreso de la República iniciará este lunes 15 de junio su semana de representación, la penúltima de la era unicameral, y que se extenderá hasta el viernes 19 de ese mes.

Los legisladores electos para el periodo 2021-2026 culminarán su gestión en julio. Según la agenda aprobada semanas atrás, la última semana de representación será del 13 al 17 de ese mes.

De acuerdo con lo establecido en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, los parlamentarios deben trasladarse durante cinco días laborables continuos al mes a su circunscripción electoral de procedencia o a otra dentro del territorio nacional, ya sea de manera individual o grupal.

Durante este periodo, los legisladores deberán recoger las demandas y denuncias de la ciudadanía, así como supervisar y fiscalizar la labor de las autoridades e instituciones públicas en sus respectivas jurisdicciones.

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Asimismo, podrán actuar como intermediarios entre la población, sus organizaciones y las entidades del Poder Ejecutivo, además de informar sobre el trabajo legislativo que desarrollan en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de los congresistas elegidos por el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero, el reglamento del Congreso dispone que realicen actividades de representación durante siete días calendario continuos en su respectiva circunscripción.

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La semana de representación se dispone a fin de que los parlamentarios cumplan con la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.