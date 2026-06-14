Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Congreso unicameral tendrá su penúltima semana de representación del 15 al 19 de junio. (Foto: Archivo GEC)
El Congreso unicameral tendrá su penúltima semana de representación del 15 al 19 de junio. (Foto: Archivo GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Redacción EC

El Congreso de la República iniciará este lunes 15 de junio su semana de representación, la penúltima de la era unicameral, y que se extenderá hasta el viernes 19 de ese mes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.